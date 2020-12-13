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عمر شويل - جدة طريقة رفع إيقاف الخدمات من ناجز استعلام عن طلب تنفيذ 1442 يتوفر الكثير من الخدمات الهامة على بوابة ناجز وهي من أكثر المنصات الحكومية التابعة لوزارة العدل بالمملكة السعودية ويتوفر عليها الكثير من الخدمات للأشخاص الذين يهتمون بالمحاكم السعودية والكتابات العدلية عبر الإنترنت حيث تقوم وزارة العدل بالتسهيل على جميع المواطنين بوابة ناجز خدمات التنفيذ الإلكترونية

حيث تسعي وزارة العدل للتسهيل على جميع المواطنين من خلال الخدمات الإلكترونية حيث هذه الخدمة تسهل على الجميع الحصول على الخدمات الإلكترونية في وقت سريع، والتي تتضمن الخدمات التي تتعلق بالمحاكم خدمات التنفيذ والخدمات العقارية والترخيص وعقود الزواج والكثير من الخدمات الأخرى، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة رفع إيقاف الخدمات من ناجز

طريقة رفع إيقاف الخدمات من ناجز

يمكنك معرفة طريقة رفع إيقاف الخدمات من ناجز والمعاملات الحكومية من خلال اتباع الخطوات التالية التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة وهي كالاتي:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز عبر الانترنت ثم تضيف اسم المستخدم وكلمة المرور التأكد من كتاباتهم بشكل صحيح بعد ذلك تقوم بالضغط على قائمه التنفيذ واختيار طلباتي، وفي الخطوة التالية تقوم بالضغط على كلمه طلب رفع إيقاف الخدمات وتقوم اضافة جميع البيانات المحددة المطلوبة منك وتتأكد من كتابتها بشكل جيد ثم اضغط على كلمة تقديم الطلب.

وسوف يتم مراجعة الطلب خلال أيام من قبل الموظفين المختصين داخل وزارة العدل وسوف يتم رفع إيقاف الخدمات في مدة أقصاها ثلاثة أيام وذلك بعد أن يتم الموافقة على رفع ايقاف الخدمات من ناجز.

استعلام عن طلب تنفيذ

يمكنكم الاستعلام عن طلب تنفيذ بالمملكة السعودية برقم الطلب من خلال الموقع التابع لوزارة العدل واتباع الخطوات المحددة وهي كالآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز على الإنترنت ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اضغط على كلمة تنفيذ وتقوم بتحديد استعلام عن طلب تنفيذ ثم تضيف الرقم السري، وتقوم بتحديده ثم تقوم بكتابة رقم الهوية والرقم الخاص بها

بعد ذلك تبدأ بكتابة أو كود التوثيق والضغط على استعلام ثم تبدأ ب اضافة جميع البيانات المحددة المطلوبة منك والضغط على الاستعلام عن الطلب سوف تظهر كافة التفاصيل التي تتعلق ب استعلام عن طلب تنفيذ.