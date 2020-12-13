نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط السيارات بسعر الكاش في السعودية تعرف علي تلك العروض لعام 2020 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض تقسيط السيارات بسعر الكاش في السعودية 2020 ، يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن شراء المركبات لعام 2020 ، تقوم الكثير من الشركات تقدم للعملاء بدون فائدة أو أي زيادات خاصه بالسعر، هذه العروض تقوم بجذب الكثير من العملاء الذين يريدون امتلاك سيارات داخل السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن كافة العروض الخاصة بشراء لمركبات داخل السعودية و سنقوم أيضا بعرض كافة العروض الخاصة بتقسيط السيارات.
عروض تقسيط السيارات بسعر الكاش
قامت العديد من الشركات الخاصة لتقسيط السيارات بتقديم عروض خاصه للزبائن ، وتقوم الشركات بالتعاقد مع البنوك لكي يتم توفير هذه العروض المميزة للعملاء، سوف نقوم من خلال السطور القادمة عرض احدث العروض الخاصة بشراء المركبات
عروض بنك التنمية الاجتماعية
يكون بنك التنمية الاجتماعية بتقديم خدمات مثل مؤسسه عبد اللطيف جميل سيارات بسعر الكاش، وذلك من خلال ان يكون متوفر في العميل بعض الشروط هذه الشروط هي :
- يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل 21 عام.
- يجب أن يكون الراتب الخاص بالعميل في حدود 5000 ريال سعودي.
- تكون فتره التقسيط تصل إلى 60 شهرا.
- تبدأ مبالغ التقسيط الشهرية من 1200 ريال وتصل إلى 1700 ريال.
تقسيط السيارات من عبد اللطيف جميل بسعر الكاش
يعد مؤسسة عبد اللطيف جميل السعودي من اهم الشركات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية التي تقوم بتقديم عروض مغريه جدا للمواطنين السعوديين على سيارات تويوتا و سيارات هيونداي وأيضا يقوم بتقديم خدمه التقسيط بسعر الكاش على السيارات وبدون مقدم ويقوم أيضا بتقديم خدمه جديده وهي إعفاء العملاء من دفع الرسوم الإدارية و إعفاء الشركات بعض الرسوم ، وهذا تعتبر هذه التسهيلات مميزه تقوم بتقديمها مؤسسه عبد اللطيف جميل معهد التعاون مع الكثير من البنوك السعودية لتطوير هذه الخدمات وتقديم سيارات بالتقسيط بسعر الكاش، وهذه العروض هي :
- سيارة يارس سيدان 2020 أساسي :
- تقوم بدفع الدفعات الشهرية 874 ريال.
- يمنحك فترة سداد 60 شهر.
- سيارة كورولا 2020 اكس :
- تقوم بدفع قسط شهري 1,246 ريال.
- يمنحك فترة سداد 60 شهر.
- سيارة كورولا 2020 اكس أل أي مطور:
- الدفعات الشهرية 1,360 ريال.
- يمنحك فترة سداد 60 شهر.
- سيارة كورولا جي أل أي فتحة سقف :
- تقوم بدفع قسط شهري 1,561 ريال
- يمنحك فترة سداد حتي 60 شهر
- سيارة كامري أل أي أساسي هجينة:
- تقوم بدفع قسط شهري 1,862 ريال.
- يمنحك فترة سداد حتي 60 شهر.
- سيارة يارس سيدان 2020 واي شركات :
- تقوم بدفع قسط شهري 936 ريال.
- يمنحك فترة سداد 60 شهر.
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