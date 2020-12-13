نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج رخصة قيادة للسعوديات والمقيمات بالمملكة عبر موقع أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج رخصة القيادة للسعوديات هو أحد الموضوعات التي تقوم السيدة السعودية بالبحث عنه دائماً عبر شبكات الأنترنت بسبب التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية, وطبقاً لرؤية المملكة 2030 فقد سمحت الحكومة السعودية للمواطنات السعوديات باستخراج رخصة قيادة السيارة, حيث تستطيع المرأة السعودية الآن أن تملك سيارة، وأن تقوم بقيادتها بنفسها وذلك وفقاً للإجراءات التي وضعتها الحكومة والإدارة العامة للمرور, حيث يمكن أن تقوم المرأة السعودية بحجز موعد لاستخراج رخصة القيادة من خلال موقع أبشر للخدمات الإلكترونية, ومن مقالنا سوف نقوم بإيضاح كيفية استخراج رخصة قيادة السيارة للسعوديات.

خطوات استخراج رخصة قيادة سيارة للمرأة السعودية

قامت الإدارة العامة للمرور بتحديد عددت شروط لكي تستطيع أي امرأة داخل المملكة العربية السعودية استخراج رخصة قيادة خاصة بها، ومن هذه الشروط:

في البداية يتم تسجيل الدخول علي موقع أبشر للخدمات الإلكترونية. بعد ذلك لابد من اجتياز اختبار القيادة علي Qyadati.com. ثم يتم دفع التكاليف اللازمة لاستخراج الرخصة. بعد ذلك تقومي بحجز موعد علي الموقع الرسمي السابق. وبعد حجز الموعد لابد من حضور المحاضرات النظرية والتي تتكون من 8 ساعات. حضور محاضرة المحاكة والتي تكون مدتها نصف ساعة من ضمن برنامج التدريب لاستخراج رخصة القيادة. يتم حجز موعد لحضور التدريب العملي علي تعلم قيادة السيارة والتي تتكون هذه المحاضرة من اثني عشر ساعة والتي تنقسم إلي احدي عشر ساعة للتدريب العملي علي القيادة, وساعة واحدة يتم التدريب علي كيفية اجتياز اختبار القيادة الخاصة باستخراج الرخصة للسعوديات. آخر خطوه لابد من اجتياز اختبار القيادة المقرر لاستخراج رخصة القيادة وذلك تحت إشراف شرطة المرور السعودية.

حالة عدم اجتياز اختبار القيادة

أوضحت إدارة المرور أنه في حالة عدم النجاح في اختبار القيادة الخاصة باستخراج الرخصة فيمكن إعادة الامتحان مره أخرى ولكن بشروط محددة: