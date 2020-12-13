تمويل شخصي سريع وفوري من سلفة الإلكترونية ويصل إلي 50.000 ريال سعودي

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي سريع أونلاين من منصة سلفة بدون تحويل الراتب ويصل التمويل إلي 50.000 ألف ريال سعودي واصبح اليوم من الأمور السهلة والسريعة بعد توفير منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية والذي يتبع شروط مؤسسة النقد العربي السعودي،ويتميز نظام التمويل في منصة سلفة بالبساطة وعدم التعقد في اجراءات طلب التمويل والحصول علي الموافقة واستلام التمويل في أي وقت وفي أي مكان، ويبحث الكثير من المواطنين علي أسرع تمويل شخصي بدون التحويل الراتب ويصل إلي 50.000 ريال سعودي من منصة سلفة وبفترة سداد طويلة، وها نحن الآن نوضح لكم كيفية الحصول علي تمويل شخصي فوري وسريع من سلفة ويصل إلي 50.000 ريال سعودي وبدون تحويل الراتب الشهري.

شروط ومزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة

تقدم منصة سلفة أسرع تمويل شخصي ويصل إلي 50,000 ريال سعودي ويحصل العميل علي الموافقة الفورية في دقائق معدودة وبدون الحاجة إلي تحويل الراتب الشهري، حيث أن التمويل أصبح مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر منصة سلفة السعودية، ويتميز التمويل بأنه متاح للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم المواطن سعودي الجنسية كشرط أساسي. يجب أن يكون عمر المتقدم 18 سنه للحصول علي التمويل من منصة سلفة. يجب أن يكون الراتب الشهري ما يعادل 3000 ريال سعودي كحد أدني. يجب أن لا تقل مدة الخدمة العميل المتقدم عن 6 أشهر للموافقة لضمان سداد السلفة الفورية في المواعيد المحددة.

كيفية الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة الإلكترونية

تقديم طلب التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية اصبح اليوم من الأمور السهلة والسريعة بعد توفير منصة سلفة في المملكة العربية السعودية كما يلي: