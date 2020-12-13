نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر تجديد رخصة القيادة إلكترونياً عبر absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت خدمة تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية تتم الآن الكترونياً للمواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بإتاحة خدمة تجديد رخصة القيادة بشكل الكتروني من خلال منصة أبشر الالكترونية على شبكة الانترنت، وذلك ضمن العديد من الخدمات الالكترونية التي يتم تقديمها من خلال منصة أبشر، والتي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين والتسهيل عليهم، وتوفير الوقت والجهد والمال.

قامت منصة أبشر الالكترونية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر بالإعلان عن الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة لمن قاموا بتجديدها، ولفت الحساب الرسمي على تويتر الخاص بمنصة أبشر الالكترونية المجددين للرخص خلال الساعات الماضية بضرورة التحقق من أن عملية تجديد رخصة القيادة قد تم بنجاح، حيث لفت الحساب في تغريدة له على تويتر بأن الخدمة كانت قيد التحديث خلال الفترة الماضية.

منصة أبشر

وتقوم منصة أبشر الالكترونية بتقديم العديد من الخدمات التي تهم كافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، فمنذ إطلاق هذه المنصة بدأ العديد من المواطنين والمقيمين بزيارتها من آن لآخر من أجل الاستفادة من خدماتها التي تقدمها، حيث أن الكثير من الخدمات أصبحت متاحة الكترونياً، ودون الحاجة للذهاب إلى المقرات كما كان يحدث في الماضي.

وكانت عمليات تجديد رخصة القيادة كانت تتم إلكترونياً من خلال منصة أبشر الالكترونية خلال الفترة الماضية، ودون شرط الكشف الطبي، من أجل التسهيل على المستفيدين في تجديد رخص القيادة الخاصة بهم، ومن أجل الحفاظ على سلامة المواطنين ومنسوبي المرور من الإصابة بوباء كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تنتهجها السلطات في المملكة العربية السعودية لمكافحة هذا الوباء.

غرامة التأخير في تجديد رخصة القيادة

ومن المعلوم أن قيمة الغرامة التي يتم توقيعها على من تأخروا في تجديد رخصة القيادة الخاصة بهم بعد مدة إنتهاء تاريخها بفترة 60 يوماً، وهي 100 ريال سعودي عن كل عام تطويف بالرخصة.

قمية تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر وشروط التجديد

وكانت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية قد قامت بوضع عدداً من الشروط الخاصة بتجديد رخصة القيادة إلكترونياً، حيث يقوم المستفيد بسداد رسوم التجديد وقيمة المخالفات المرورية عند التجديد، على أن تكون المدة الباقية من تاريخ إنتهاء الصلاحية هي 180 يوماً.

كما قامت الوزارة بتحديد مبلغ 80 ريال سعودي من أجل تجديد رخصة القيادة لمدة عامين، ومبلغ 200 ريال سعودي عن تجديد الرخصة لمدة خمس سنوات، و400 ريال سعودي لتجديد رخصة القيادة لمدة عشرة سنوات.

خطوات تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر

ومن أجل القيام بتجديد رخصة القيادة الكترونياً من خلال منصة أبشر فكل ماعليكم هو التوجه إلى الدخول إلى موقع أبشر الالكتروني على الانترنت من خلال الرابط: absher.sa ومن ثم القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم يقوم المستخدم بالدخول إلى الخدمات الالكترونية التي تقدمها منصة أبشر الالكترونية، ومن ثم القيام باختيار خدمات المرور، ثم القيام باختيار تجديد رخصة القيادة من أجل البدء في تجديد الرخصة الخاصة بكم، ثم البدء في اختيار نوع الرخصة التي ترغبون في تجديدها، واختيار سنوات التجديد، ومن ثم القيام بالتأكد من المعلومات الخاصة بالرخصة الخاصة بكم، وفي النهاية يتم اختيار طريقة توصيل رخصة القيادة الجديدة إلى المكان الذي تحددونه، ليتم تسليمها بعد أن يتم إصدار رخصة القيادة الجديدة.