نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تعلن تعديلات جديدة في قائمة المستحقين والممنوعين من صرف المعاشات تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية الإنتهاء من صياغة لائحة أنظمة التضامن الإجتماعي الجديدة من الفئات المستحقة والمنع وحركات الصرف وغيرها، كما أنها قامت بعاقبة كل شخص له معاش ولا يقوم بنفقته على أسرته وعائلته بغرامة لا تزيدج عن تبلغ “5000 ألف ريال سعودي” أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو سنة أو الإثنان معاً بغرامة 10 آلاف ريال سعودي، لذلك سوف نقوم من خلال هذا المقال بنشر الفئات المستحقة وشروط الاستحقاق وحالات منع الصرف.

الفئات المستحقة لدفعات الضمان الاجتماعي الجديدة

المطلقة أو الأرملة الغير سعودية والتي لها أبناء سعوديون.

المرأءه الغير سعودية والمتزوجة من سعودي.

أبناء المرأة المطلقة أو الأرملة والمتزوجة من رجل غير سعودي.

المرأة الأرملة ذات الأيتام والضين لديهم بطاقات تنقل.

وأيتضً الأشخاض الأيتام و ذو الإعاقة.

أي سعودي مقيم في المملكة العربية السعودية ولكن يجب أن يقل الدخل المحتسب للأسرة أو المستقبل عن الحد الأدنى لمعاش هذا الشخص.

حالات وقف صرف المعاشات

إليكم الحالات التي إذا تم إثباها سيتم وقف صرف المعاشات للضمان الإجتماعي، تعرف عليها:

إذا تأخر المستفيد من المعاش لمدة تزيد عن ثلاثون يوم في تحديث بياته الشخصية.

وأيضاً إذا ثُبت أن بيانات المستفيد غير صحيحة.

إذا ثبت أن المستفيد لم يلتزم بالتعليمات الموجودة.

وإذا المستفيد كان يقيم يقيم في مراز الإيواء أو العلاج أو تنازل عن معاشة.

وإذا كان المستفيد قادر على العمل ولم يبحث أو يتقدم إلى أي منصة توظيف.

شروط وضوابط الاستحقاق والصرف

يجب أن يكون الشخص المستفيد مقيماً إقادة دائمة في المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً ما وضعه الضمان الاجتماعي.

أن يكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

أن يكون الشخص ملتزم بجميع متطلبات وتعليمات الوزراة مثل “الصحة، التأهيل، التعليم، الخدمة المجتعية”.

أن تكون الشروط منطبقة على المستحق من معايير الإمتلاك والثروة التي تم تحديدها من قبل الوزارة.

علماً بأنه سيتم صرف المعاشات والمساعدات المقطوعة للدفعة الجديدة بعد أن يتم فحص كافة بيانات المستفيدين والمستفيدين الجدد لإضافتهم، وسيكون هذا خلال الأيام القليلة المقبلة.