هل يجب إجراء فحوصات معينة قبل تناول لقاح “كورونا”؟.. متحدث “الصحة” يُجيب

بلادي – الرياض :

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، وجود العديد من البشارات والأمور الإيجابية حول لقاحات “فيروس كورونا” المستجد.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن المملكة قامت بالفعل بالتسجيل بأحد هذه اللقاحات، التي أكدت الدراسات العلمية فعاليتها وأمانها.

وأعرب عن ثقته في الأجهزة المعنية بالمملكة المسؤولة عن اختيار اللقاحات، لافتة إلى أن هيئة الغذاء والدواء هي المعنية بذلك وهي من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي في هذا المجال.

وشدد على أن المملكة لديها إجراءات صارمة ودقيقة للتأكد من قوة وسلامة وفعالية اللقاحات قبل تسجيلها والسماح باستخدامها.

وحول أهمية إجراء الأشخاص لفحوصات طبية قبل تناول اللقاح، أكد أنه لا يشترط إجراء أي فحوصات طبية مخصصة لذلك، ولكن على الأشخاص المصابين ببعض الأمراض عرض تاريخهم المرضي على الأطباء قبل تناوله.