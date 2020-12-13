“الصحة” تُعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أخصائي مختبر

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الصحة أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أخصائي مختبر، والمعلن عنها خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، بدءًا من يوم غدٍ الإثنين لمدة أسبوعين، وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم، واستكمال إجراءات توظيفهم.
ودعت المرشحين إلى اصطحاب أصل الهوية الوطنية، مع نسخة منها، ووثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
وأشارت الصحة إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح على الوظائف وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، والرغبات المكانية.
للاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات
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