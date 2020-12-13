التحالف: استمرار تنفيذ الشق العسكري بـ”اتفاق الرياض” لليوم الرابع

بلادي – الرياض : أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، أن الشق العسكري باتفاق الرياض لا زال مستمرا لليوم الرابع. وثمنت قوات التحالف التزام الحكومة والانتقالي في تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق.

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