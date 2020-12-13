٣٠٠ متدرب بالمعرض الفني التدريبي بفنون الأحساء

دوت الخليج – علي بن زيد اختتمت لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بجمعية الثقافة والفنون بالاحساء البرنامج التدريبي حول انشاء معرض فني ثلاثي الابعاد وفق التحول الرقمي وعلاقته بالذكاء الاصطناعي للمدرب الاستاذ جابر عمر الفاهمي رئيس قسم التربية الفنية بادارة تعليم محايل عسير وذلك لمدة ٣ ايام خلال الفترة من ٢٢-٢٣-٢٤/ ٤/ ١٤٤٢هـ

وقد بينت مشرفة لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية الأستاذة سلمى الشيخ بأن عدد المسجلين بالبرنامج قد بلغ ٣٠٠ متدرب ومتدربة ، وقد تعرف المتدربين من خلالها على المواقع والبرامج الالكترونية وتصميم المعارض الافتراضية وكان نتاج البرنامج بأن تم اطلاق المعرض الافتراضي ثلاثي الابعاد وذلك في اليوم الختامي للبرنامج.

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