“هدف”: 6600 مستفيد يحصلون على شهادات مهنية احترافية في مجالات متنوعة بسوق العمل

بلادي – الرياض :
كشف المدير العام لدعم التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، الدكتور جمعة العنزي، تفاصيل استفادة أكثر 6600 شخص حصلوا على شهادات مهنية احترافية في مجالات متنوعة بسوق العمل.
وأوضح خلال حديثه لقناة “العربية”، أن الشهادات تغطي 10 مجالات وظيفية، منها التسويق والسياحة وسلاسل الإمداد وتقنية المعلومات وتقييم العقارات، متوقعًا أن يزداد عدد المجالات إلى 100 شهادة.
وذكر أن هناك تواصلًا دائمًا مع الهيئات المتخصصة، مثل المحاسبين والمقيِّمين العقاريين والمحامين، مؤكدًا أنهم يزودون الصندوق بالشهادات الاحترافية العالمية.
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