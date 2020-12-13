حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).
وتوقّع المركز أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنورة وتشمل السواحل منها.
كما تنشط تلك الرياح على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، في حين يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 33 درجة مئوية في جازان وينبع، وأدنى درجة حرارة إلى 7 درجات مئوية في حائل وحفر الباطن.
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