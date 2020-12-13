نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فروع مطعم ليتس بيتزا ومنيو الطعام في المقال التالي

عمر شويل - جدة فروع مطعم ليتس بيتزا، مطعم ليتس بيتزا من أشهر مطاعم السعودية وأفضلها في تقديم جميع أنواع البيتزا الشرقية والغربية، بالإضافة للعديد من أنواع الباستا الشهية، ويقدم جميع أصناف الطعام بجودة رائعة ومميزة، ولذلك أصبح للمطعم أكثر من خمسة فروع في مناطق السعودية المختلفة، كما أنه يوفر خدمة التوصيل المنزلي فيمكن الإطلاع على منيو المطعم لطلب الطعام منزليًا.

التواصل مع مطعم ليتس بيتزا

يمكن الاتصال على الأرقام التالية للتواصل مع المطعم:

055920955.

0555194106.

0558820003.

0550920206.

0550920306.

فروع مطعم ليتس بيتزا بالسعودية

مواعيد عمل مطعم ليتس بيتزا بجميع فروعه بدايةً من الثانية عشر ظهرًا حتى الثانية عشر منتصف الليل، والفروع هي:

بالصحافة في شارع الأمير ناصر بن سعود. بالربوة في الربوة بلازا في عمر بن عبد العزيز. في الحمراء بشارع خالد بن الوليد. باليرموك. في الرحاب بالدرعية في تيجان بلازا. بالمروج في شارع الأمير. في المعذر بالتخصصي في المعذر الشمالي.

قائمة طعام مطعم ليتس بيتزا

جزء البيتزا

بيتزا مارجريتا 33 ريال سعودي.

بيتزا بايسامي 36 ريال سعودي.

بيتزا باربكيو تشيكن 36 ريال سعودي.

بيتزا بالمشروم 36 ريال سعودي.

بيتزا بيبروني 36 ريال سعودي.

بيتزا وارستيلا 37 ريال سعودي.

بيتزا كواترو فورماتجي 37 ريال سعودي.

بيتزا فردور 38 ريال سعودي.

بيتزا روكولا 38 ريال سعودي.

بيتزا بيف أوفر لود 41 ريال سعودي.

جزء ليتس بيتزا

ليس بيتزا 38 ريال سعودي.

بيتزا بالديك الرومي المدخن 41 ريال سعودي.

فاير بيتزا 41 ريال سعودي.

سولو بيتزا 41 ريال سعودي.

بيتزا موتزاريلا 42 ريال سعودي.

فيردا بيتزا 43 ريال سعودي.

بيتزا العلم الإيطالي 39 ريال سعودي.

جزء الباستا

فروماجي سعرها 40 ريال سعودي.

لازانيا سعرها 40 ريال سعودي.

فيتوتشيني سعرها 40 ريال سعودي.

جزء الكالزوني