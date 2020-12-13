نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع نسبة التوطين مقابل الاستفادة من خدمة تسوية المخالفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رفع نسبة التوطين مقابل الاستفادة من خدمة تسوية المخالفات، من أهم شروط الإستفادة من خدمة تسوية المخالفات تأتي مقابل رفع نسبة التوطين وهذا ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، كما تضمنت الشروط بأن تلتزم أي منشأة بتوظيف المواطنين وهذا لمدة عام كام، بالإضافة إلي أنه يجب أن يكون النطاق أخضر وأعلى،كما يجب أن يحصل الموظف على راتب قدره أربعة الألف ريال سعودي أو أكثر.

طرق الاستفادة من خدمة تسوية المخالفات

طرق الاستفادة من الخدمة كما إشارات الوزارة هى أن يقوم صاحب المنشأة بتسجيل الدخول إلي بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم يختار من قائمة الخدمات الإلكترونية خدمة الاعتراضات وتسوية المخالفات، ويضغط على خدمات المنشأة ثم يضغط على زر بحث لكي يحصل على النتائج بعد أن يتحقق النظام من وجود مخالفات على المنشأة أم لا.

شروط الإستفادة من خدمة تسوية المخالفات

من شروط الإستفادة من خدمة تسوية المخالفات أن يقوم صاحب المنشأة بإختيار المخالفة التي يرغب في الاعتراض عليها، كما أنه يستطيع تقديم طلب تسوية للمخالفة، ثم يقوم باختيار الخدمة المطلوبة.

أهم البيانات و الأوراق المطلوبة

يقوم صاحب العمل بكتابة البيانات المطلوبة بأمر التسوية.

تقديم الملفات الخاصة مثل عقد العمل، شهادة التأمينات لعدد من المواطنين وغير المواطنين.

تقديم شهادة التأمين الخاصة بالموظف.

عدد الأشخاص التي تم توظيفهم.

من خلال المبادرة التي أشارات إليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم توظيف عدد ما لا يقل عن الفين ومائتي خمسة وعشرين مواطن حيث أنها وضعت شرط ضمن قائمة الشروط الخاصة بأمر التسوية المخالفات وهو أن تلتزم كل منشأة بتوظيف المواطنين خلال عام كام وسوف يحسن ذلك من مستوى الكثير من المواطنين حيث أشارات إلي أن يبدأ راتب الموظف من أربعة ألف ريال سعودي.

معنى خدمة تسوية المخالفات

تلك الخدمة تعني تخفيض مقدار قيمة المخالفات الصادرة على المنشآت وخاصة التي تتميز بامتلاك نسبة كبيرة من الامتثال وهذا وفقًا للشروط والمعايير المحددة وساهم ذلك في زيادة نسبة التوطين.