نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو وفروع مطعم جرافيتي برجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم جرافيتي برجر، يعد مطعم جرافيتي برجر من أهم المطاعم التي توجد في المملكة العربية السعودية، يقدم المطعم أهم وأشهر الوجبات والسندوتشات، يشتهر المطعم بعمل جميع أصناف الطعام وخاصةً البرجر، مطعم جرافيتي برجر يتميز بأن له عدة فروع في جميع أرجاء الوطن العربي وأهم فرع هو فرع الرياض وتم افتتاح المطعم وعمل له عدة فروع، يتم العمل في هذا المطعم طوال الأسبوع، يتميز المطعم بتقديم الكثير من الوصفات المميزة والمختلفة. منيو مطعم جرافيتي برجر ركن جرافيتي برجر سعر ديلوكس برجر هو 36 ريال سعودي، سعر الدبل 32 ريال سعودي.

سعر أوفرلود برجر هو 30 ريال سعودي، سعر الدبل 37 ريال سعودي.

سعر برجر الدجاج المقرمش، وسعر برجر الدجاج المقرمش الحار 23 ريال سعودي.

سعر بافلو الدجاج المقرمش، بافلو الدجاج المقرمش الحار 24 ريال سعودي.

سعر جرافيتي ستيك 27 ريال سعودي.

سعر البرجر المدخن 27 ريال سعودي، سعر الدبل 34 ريال سعودي.

سعر جرافيتي برجر 25 ريال سعودي، سعر الدبل 32 ريال سعودي.

سعر مشروم برجر وسعر كاوبوي برجر هو 36 ريال سعودي، سعر الدبل 33 ريال سعودي.

سعر جرافيتي برجر مع البيض هو 29 ريال سعودي.

سعر تروبيكال بيف، وسعر شيتوس بيف هو 26 ريال سعودي، سعر الدبل 32 ريال سعودي.

سعر تروبيكال الدجاج 26 ريال سعودي.

سعر كرنشي الدجاج المدخن هو 25 ريال سعودي.

سعر هوت دوج كلاسيك هو 15 ريال سعودي.

سعر هوت دوج مدخن هو 20 ريال سعودي.

سعر هوت دوج سبيشيال هو 20 ريال سعودي.

سعر سلايدر اللحم هو 30 ريال سعودي.

سعر سلايدر الدجاج 28 ريال سعودي. ركن البطاطا سعر البطاطا هو 8 ريال سعودي.

سعر بطاطا جرافيتي ستايل هو 15 ريال سعودي.

سعر بطاطا تويستر ستايل هو 15 ريال سعودي.

سعر بطاطا تويستر الجبن هو 13 ريال سعودي.

سعر بطاطا سبايسي جرافيتي ستايل هو 16 ريال سعودي.

سعر بطاطا تويستر هو 10 ريال سعودي.

سعر بطاطا الجبن هو 10 ريال سعودي.

سعر بطاطا تشيلسي تشيز هو 25 ريال سعودي.

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