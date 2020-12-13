نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطعم سرايا التركي بالرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم سرايا التركي بالرياض، هو أحد المطاعم الفخمة الموجودة في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض ،ويتميز المطعم التركي بأنه أرقي المطاعم ومساحته تستعيب سبعمائة وخمسين كرسي ويحتوي على عدد مائة وثلاثين طاولة ويحتوي المطعم على قسم خاص بالعائلات، مطعم سرايا التركي تم تأسيسه عام 1981 وحقق نجاح كبير ومازال يشهد إقبالًا كبيرًا.

مواعيد عمل مطعم السرايا التركي

يبدأ المطعم بالعمل في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى موعد الإنتهاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

مكان مطعم السرايا التركي بالرياض

مطعم السرايا التركي موجود في الرياض والعنوان بالتحديد، طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز في شارع الثلاثين مسبقا.

أرقام مطعم السرايا التركي

يمكن التواصل مع مطعم السرايا من خلال الإتصال بيهم على الأرقام التالية:

رقم الهاتف 0114636000.

بينما رقم الجوال هو 0502233000.

والمطعم يقدم رقم خاص بقسم الحفلات ورقم الجوال هو 0506476808.

قائمة طعام السرايا التركي

لايقتصر مطعم السرايا التركي على تقديم نوع واحد بل أنه يقدم العديد من الوجبات المميزة والأصناف الشهية وسوف نوضحها فيما يلي:

قسم السندويشات والشاورما في مطعم السرايا التركي.

سندوتش شاورما جامبو.

شاورما دجاج أو اللحم الضاني.

سندوتش شيش طاووق.

شاورما عربي.

سندوتش أوصال دجاج أو لحم.

سندوتش كباب فراخ أو لحم.

المأكولات البحرية في مطعم السرايا التركي

يقدم مطعم السرايا أكلات بحرية أيضًا ومن الأنواع التي يقدمها هى:

سمك بالفخار.

سمك مشوي أو مقلي،فيليه مقلي.

سمك بالفخار والصوص.

روبيان بالفخار.

روبيان بالجبن والمشروم.

قسم الفخارات في مطعم السرايا التركي

لحم مفروم.

لحم بالباذنجان.

دجاج بالباذنجان.

دجاج بالصوص.

باذنجان.

لحم مفروم بالجبنة.

قسم المشوي في منيو مطعم السرايا التركي

أوصال لحم.

شيش طاوو.

كباب باذنجان،كباب لحم.

،سمان.

كباب دجاج.

ريش لحم.

كباب بيتي.

ريش لحم.

كباب بالطماطم.

دجاج مشوي.

قسم الشوربة والسلطات في منيو مطعم السرايا التركي

فتوش.

سلطة زيتون.

خيار باللبن.

شوربة دجاج.

شربة طماطم بالكريمة.

شوربة عدس.

شوربة كريمة دجاج.

سلطة يونانية.

سلطة خضراء.

سلطة الأميرة.

أقسام أخري في منيو مطعم السرايا التركي

يقدم المطعم وجبات أخري وتوجد في المنيو مثل قسم المقبلات، والأطباق الجانبية.