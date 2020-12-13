نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو وأسعار مطعم أغافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو وأسعار مطعم أغافي، من أشهر المطاعم وارقاها بالمملكة العربية السعودية هو المطعم اللبناني أغافي، يقوم المطعم بتوفير اشهى والذ الأكلات اللبنانية، ويقدم افخم الطبخات العالمية التى يفضلها المئات من الناس في المملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة إلى الديكور الراقى الفخم الذي يوجد بداخل المطعم، كما يوجد جلسات داخل وخارج المطعم، والمطعم له العديد من الفروع داخل المملكة، ويفضل العديد من الاشخاص، ويتسائل الجميع عن قائمة طعام مطعم أغافي.

منيو كافيه أغافي

ركن البيتزا

يقدم المطعم أشهى أنواع البيتزا وأشهرها، وبالأخص الأسعار، وأقل التكاليف، وإليكم أسعار مميز بيتزا مطعم أغافي:

بيتزا الدجاج البيستو، وتكلفتها ٧٢ ريال سعودي.

بيتزا كالزوني، حيث مدخن، وفاهيتا، التكلفة المادية لهم ٧٢ ريال سعودي.

بيتزا كالزوني، حيث مدخن، وفاهيتا، التكلفة المادية لهم ٧٢ ريال سعودي. بيتزا المارجريتا الشهية تكلفتها ٦٣ ريال سعودي.

بيتزا سيزر، و بيبيروني تكلفتها المادية ٦٩ ريال.

بيتزا خضراوات، سعرها ٧٦ ريال.

بيتزا الأجبان الاربعة ٦٧ ريال.

ركن المشاوي

يقدم مطعم أغافي أشهى وألذ أنواع المشويات العالمية واللبنانية، وإليكم أسعار منيو مطعم أغافي للمشويات:

المشوي المشكل، ويكلف ٩٩ ريال سعودي.

شيش طاووق، يكلف ٨٢ ريال سعودي.

كباب اللحمة، يكلف ٨٦ ريال سعودي.

كباب الفراخ يكلف ٧٦ ريال سعودي.

الريش الضاني، وتكلفتها ١٠٤ ريال سعودي.

أوصال اللحم، وتكلفتها ٩٤ ريال.

ركن وجبات اللحوم

يقدم المطعم أشهى وجبات اللحوم التى يطلبها الجميع، وإليكم قائمة اللحوم الشهية التي يقدمها مطعم أغافي:

وجبة ستيك انجوز ريب آي مع جمبري بانيه بتكلفة ١٤٨ ريال سعودي.

ستيك تندرلوين وتكلفتها ١٠٣ ريال سعودي.

ستيك ريب آي انجوس مع الباستا فول يكلف ١٢٩ ريال سعودي.

ستيك نجوز تندرليون يكلف ١٤٣ ريال سعودي.

ريب آي انجوس مع رافيولي يكلف ١٣٤ ريال سعودي.

ركن وجبات الدجاج

دجاج ألا كينج ويكلف ٨٤ ريال سعودي.

دجاج بالكاجو يكلف ٩٢ ريال سعودي.

دجاج بولونجير يكلف ٨٤ ريال سعودي.

دجاج أغافي يكلف ٨٩ ريال سعودي.

دجاج بالفطر يكلف ٨٦ ريال سعودي.

دجاج بارميجيانو يكلف ٨٦ ريال سعودي

ركن الباستا

بيني أربياتا، بيني بالجبن الأربعة يكلف ٦٥ ريال سعودي.

تورتليني بالفراح والفطر يكلف ٧٣ ريال سعودي.

لينغويني ديافولا يكلف ٧١ ريال سعودي.

فيتوتشيني البولو، سباجيتي بولونيز يكلف ٦٩ ريال سعودي.

فيتوتشيني بالسلامي والجمبري يكلف ٧٤ ريال سعودي.

مواعيد عمل مطعم أغافي

يبدأ العمل في مطعم أغافي من الساعة ٨ صباحًا حتى الساعة ٢ صباحًا علي مدار الأسبوع.

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