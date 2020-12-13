نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الإقامة السعودية 2021 والفئات المعفاة من السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد الإقامة السعودية 2021، وخطوات التجديد التي يبحث عليها الكثيرون من المقيمين بالأراضي السعودية من كل الجنسيات والوافدين أيضآ إلي المملكة ولاسيما بعد القرارات الجديد الخاصة بإلغاء نظام الكفيل والمقرر تطبيقه في شهر مارس 2021م، لذا أتاحت الحكومة السعودية إمكانية الاستعلام عن الرسوم وتجديد الإقامة إلكترونيا من خلال منصة ابشر كما تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية الحديثة المتعلقة بالإقامة للمقيمين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية، لذا نقدم لكم عبر موقع ثقفني في الفقرات التالية خطوات تجديد الإقامة والرسوم المقررة بالإضافة إلي الفئات المعفاة من سداد تكاليف تجديد الإقامة والغرامات الجديد للتأخير عن سداد رسوم تجديد الإقامة.

رسوم تجديد الإقامة السعودية 2021

حددت الحكومة السعودية الرسوم المقررة على العاملين المقيمين أو الوافدين إلي الأراضي السعودية والتي تقدر بقيمة 650 ريال سنويا، سواء كان العامل يعمل في احدي مؤسسات القطاع الخاص أو المزارع أو ما شابة ذلك، فيما أكدت علي الرسوم المقررة على التابعيين الوافدين إلي المملكة مثل الأبناء والذي يقل أعمارهم عن 18 عام والتي قيمتها 500 ريال سعودي، وأوضخت الجوازات السعودية أن الرسوم المقررة علي العمالة المنزلية تقدر بقيمة 600 ريال سنويا، كما ذكرت الجوازات السعودية أن بداية من عام 2021 يتم التجديد للمرافق المقيم بالأراضي السعودية مقابل 200 ريال سعودي وإذا رغب في تمديد الزيارة فيتم سداد 300 ريال سعودي.

شروط تجديد الإقامة السعودية 2021

حددت الحكومة السعودية بعض شروط تجديد الاقامة الواجب توافرها في المقيمين والوافدين الراغبين في تجديد الإقامة السنوية لهم وجاء من اهم هذه الشروط التي أعلنت عنها والمقرر تطبيقها في عام 2021 هي التالي:

لا يتم تجديد الإقامة إلي المقيمين في حالة عدم تواجد المقيم في الأراضي السعودية وقت تجديد الإقامة. لا يتم تجديد الإقامة للمقيم الذي لم يقم بتسديد الرسوم المقررة لتجديد الإقامة. يجب أن يكون علي المقيم أي مخالفات مالية أو غرامات لدي المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها. يجب على المتقدم لتجديد الإقامة أن يكون جواز السفر الخاص به ساري المفعول. لا يتم تجديد الإقامة إلي المقيم إلى تم الإبلاغ عنه بانه هارب.

غرامة تأخير تجديد الإقامة 2021

حددت حكومة خادم الحرمين بعض الغرامات المالية علي المقيمين والوافدين الذي يختلفوا عن موعد تجديد الإقامة في موعدها، وذلك وفقا بالتعديلات الجديدة التي شملت مميزات إلغاء نظام الكفيل التي اعلن عنها مؤخرا وجاءت هذه المخالفات كالتالي:

إذا تأخر المقيم عن تجديد الإقامة للمرة الأولي يحتسب عليه غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي.

يحتسب عليه غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي. إذا تأخر المقيم عن تجديد الإقامة للمرة الثانية يحتسب عليه غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي.

يحتسب عليه غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي. إذا تأخر المقيم عن تجديد الإقامة للمرة الثالثة يرحل مباشرة خارج المملكة العربية السعودية ويضاف عليه أيضا مبلغ قيمته 1000 ريال سعودي.

خطوات تسديد رسوم تجديد الإقامة

يستطيع المقيمين من تسديد الرسوم المقررة لتجديد الإقامة السنوية له عبر مصرف الراجحي من خلال اتباع بعض الإجراءات والتي تتم كالاتي:

الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي. الضغط علي قائمة المدفوعات ومنها النقر علي خدمة السداد. اختيار أيقونة المدفوعات، ومنها الضغط علي الدفع. الضغط علي تجديد الإقامة. تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بالفاتورة. في النهاية يجب تحديد المدة الزمنية لتجديد الإقامة.

الفئات المعفاة من سداد رسوم تجديد الإقامة

حددت الجوازات السعودية ثلاث فئات تعفي من سداد تكلفة تجديد الإقامة وشملت الفئات الثلاث الأتي:

الطلاب والطالبات الحاملين تأشيرات دراسية في المملكة.

المقيمين الذين حصلوا علي تأشيرات خروج نهائي .

. المولودين بداخل المملكة ويحلمون جنسيتها.

طريقة تجديد الإقامة إلكترونيا

يتمكن المقيم والوافد إلي الأراضي السعودية تجديد الإقامة إلكترونيا عبر منصة ابشر وذلك وفقا إلي الإجراءات التالية:

