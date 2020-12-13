نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ حفر الباطن يستقبل مدير الدفاع المدني بالمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن اليوم، بمقر المحافظة مدير الدفاع المدني بحفر الباطن العقيد محمد فرحان العنزي، بمناسبة تعينه مديراً للدفاع المدني بالمحافظة.

ورحب في بداية اللقاء بالعقيد العنزي، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد، مؤكداً على أهمية تكاتف الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن كافة، لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.