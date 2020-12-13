كيفيه استرجاع قيمه التأمين للمركبات

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عمر شويل - جدة استرجاع قيمة التأمين للمركبات يمكن استخدامه في المملكة العربية السعودية ، وينطبق أيضًا على كائنات الحالة التي تحددها المؤسسات المالية السعودية ، ويمكن تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو البريد الإلكتروني ، وأخيراً من خلال زيارة فروعها واتباع إجراءات المعاملات التقليدية لتقديم.

ما هو معنى تأمين المركبات

الغرض من التأمين على السيارات هو دفع التكاليف المالية المترتبة على حوادث المرور والخسائر المادية أو الاقتصادية، وهناك العديد من التأمينات ومنها ما يسمى بالتأمين الشامل والذي من خلاله تقوم شركات التأمين بدفع تعويضات الأضرار التي سببها المؤمن. المسؤولية ، ما إذا كان هو سبب الحادث. بالنسبة للتأمين ضد الغير ، هل تتحمل الشركة فقط مسؤولية الإصلاح والتأمين على النفقات المالية للطرف المتضرر ، وما إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق. لذلك ، يقوم المؤمن بإصلاح السيارة على نفقته الخاصة.

الحالات المسموح عندها استرجاع قيمة التأمين

تحتاج إلى الاستفادة من خدمات شركات التأمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال دفع رسوم سنوية لها كبدل اشتراك ، وباستثناء بعض الظروف التي تحددها المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية والتي تسمح بإلغاء وثائق التأمين بعد إصدارها ، فإن المبلغ هو تعامل على أنها غير قابلة للاسترداد.نستعرض منها ما يأتي:

إلغاء تسجيل المركبة لأي سبب كان.

نقل ملكية السيارة من شخص لآخر مثل بيع سيارة.

شراء بوليصة تأمين جديدة تغطي بقية الإلغاء.

كيف نقوم بإسترجاع التأمين

أنشأت العديد من الشركات المشاركة في خدمات التأمين وخاصة المركبات المؤمنة الموجودة في المملكة العربية السعودية طريقة لاسترداد مبلغ التأمين وإلغاء مستنداتها بشتى الطرق ، وفيما يلي سنقوم بالمراجعة التالية لأشهر الشركات:

كيفيه استرجاع تأمين أسيج

تعتبر مجموعة التأمين التعاوني البريطانية “أسيج” من أشهر شركات التأمين في المملكة المتحدة ، وتهتم بحماية مصالح العملاء والحفاظ على الولاء للشركة من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وعالية الأداء. وأوضح ذلك إلكترونيًا الخطوات الخاصة لسحب مبلغ التأمين كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلى أسيج.

أدخل رقم الهوية وكلمة المرور في الحقول المخصصة.

تظهر وثيقة التأمين على السيارة نشطة

انقر فوق رمز الإلغاء الموجود بجوار المستند لبدء طلب الإلغاء.

تحقق من صحة جميع المعلومات المعروضة.

أدخل اسم المؤمن عليه باللغة الإنجليزية.

حدد سبب إلغاء التأمين حسب نص وثيقة التأمين.

التأكد من صحة رقم الإبيان.

تحقق من الشروط والأحكام والضمان والموافقة.

الضغط على إرسال.

كيفيه إسترجاع قيمة التأمين ملاذ

تقدم شركة ملف للتأمين العديد من الطرق الخاصة لإلغاء التأمين واستعادة قيمته ، وتتمثل الطريقة في زيارة أقرب فرع لصاحب التأمين وتقديم طلب إلغاء واستعادة مع البنود التالية: نسخة من سبب الإلغاء (عقد رهن سيارة) بوليصة تأمين جديدة ، نسخة من الاستمارة التي تثبت عدم نقل ملكية السيارة) نسخة من الوثيقة ، وأخيرًا بطاقة IBAN البنكية لمالك الوثيقة ، أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني كما هو موضح أدناه:

أدخل موقع ملاذ.

اختر الخدمة الإلكترونية.

اختر إلغاء بوليصة التأمين.

أدخل رقم الهوية.

إدخال رقم وثيقة التأمين.

اضغط على مربع التالي.

نقوم بتحديد سبب الإلغاء ونكتب المعلومات الأخري

نضغط على مربع إرسال

وفي نهايه المقال نرجو ان نكون قد قدمنا لكم المعلومات الكافيه لكم والله الموفق والمستعان