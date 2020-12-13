نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل المناطق للاستثمار العقاري والعمراني بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الاتجاه الآن نحو الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية ناجحا واضحا منذ تقنين عمليات البيع والشراء والاستئجار العقاري في المملكة العربية وتسنين القوانين الخاصة بالعقارات لمجلس التعاون الخليجي .

فيتجه بعض المستثمرين علي البحث لأفضل المدن والمناطق في المملكة العربية السعودية، وسيتم شرح بالتفصيل جميع المناطق في المملكة العربية من حيث افضل المناطق للبيع والإيجار في السعودية .

افضل المناطق بمدينه الرياض من حيث الاستثمار العمراني

كما هو المعروف أن مدينة الرياض هي عاصمة المملكة وهي قلب السعودية والمركز الاقتصادي الأكبر بها، فهي من افضل الأماكن للاستثمار العقاري العمراني، حيث تضم الرياض الكثير من ألمنشآت الضخمة والأبراج السكنية والمراكز التجارية (المولات)، ومن افضل الأماكن للاستثمار العمراني والعقاري بالرياض هي:

الاستثمار العقاري في حي السليمانية

حيث يكون حي السليمانية هو المركز التجاري الرئيسي بمدينه الرياض العاصمة، حيث يضم الكثير من أضخم المباني العمرانية ذات الطراز الحديث وهي الأغلى سعرا من حيث البيع والشراء والاستئجار في الرياض، ويشتهر حي السليمانية بالكثير من المقاهي والمطاعم والفنادق والخدمات الترفيهية العديدة والمختلفة.

الاستثمار العقاري في حي الملز بمدينه الرياض

تعتبر حي الملز هو من أضخم واكبر وأضخم الأحياء في مدينه الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث انه يطلق عليه مدينه الرياض الجديدة من حيث البنيان الراقي وضخامه تصميماته العمراني، حيث يمتاز بنظم الفلل والنظام الشبكي ذو الطابع الخاص لحي الملز، حيث من اشهر شوارع حي الملز واكثرها غلوا في المبيع والاستئجار هو شارع الستين، شارع الأحساء، شارع الظهران والجامعة، حيث انه يضم مباني تاريخيه الأصل ومبني جامعة الملك سعود الأول ومدينة الموظفين.

الاستثمار العقاري والعمراني في حي العليا بالرياض

هو في وسط مدينه الرياض وهو حي راقي جدا في العاصمة السعودية، ويصنف حي العليا بالرياض انه من اكثر الأماكن طلبا علي الفلل في مدينه الرياض بشكل عام، ولذك فانه من المناطق التي تجذب المستثمرين ورجال الأعمال في الفلل.

المناطق العمرانية للاستثمار العقاري بمدينه جدة في المملكة العربية السعودية

جده هي عروس البحر الأحمر وهي مدينه ساحلية، وهي من ثاني اكبر المدن في المملكة العربية السعودية، وبها مدينه أبحر وهي اكثر الأماكن الشاطئية التي تجذب المستثمرين، وتضم مدينه جدة الكثير من الأحياء المميزة التي تطل علي البحر الأحمر.

حي الروضة

يقع حي الروضة تحديداً شمال غرب مدينه جدا ويشتهر بوجود الخدمات الترفيهية من الكافيهات والمطاعم والفنادق السياحية.

حي الخالديه

يقع حي الخالديه علي كورنيش البحر الأحمر في مدينه جدة، حيث يكون علي طريق الملك عبد العزيز، ويضم الكثير من المباني التجارية والمنشآت الاستثمارية الضخمة التي تجذب المستثمرين.