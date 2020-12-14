نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف وزارة النقل السعودية وفق الضوابط والتخصصات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة النقل بالملكة العربية السعودية، عن فتح التقديم على وظائفها الشاغرة بعدة مسميات مهنية، مشيرة إلى الضوابط والتخصصات المطلوبة، من راغبي التقديم الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو ما يعادل ذلك من شهادات جامعية، وطريقة استقبال الطلبات إلكترونياً لمراعاة الظروف الراهنة والحاجة نحو تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي، نظراً للظروف الراهنة، كما حدد الإعلان ما يخص الخبرات الواجب توافرها ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين.

المسميات الوظيفية التي ورد ذكرها في إعلان طلب شغل وظائف وزارة النقل، يشمل وظائف بمسمى مدير محفظة، أخصائي أول متابعة، وأخصائي أول أداء استراتيجي، كما يتاح التقديم على مسميات أخصائي أداء مؤسسي، أخصائي أول تقاعد ومنافسات، محاسب أول، مدير مشروع أول، لمن يحمل شهادة في أحد التخصصات التالي ذكرها، ضمن الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين، وتتاح فترة استقبال الطلبات من 28 ربيع ثان، وحتى الثاني من جمادي أول 1442 .

وظائف وزارة النقل السعودية

اشترطت وزارة النقل على راغبي إرسال طلبات شغل الوظائف بالمسميات المبينة بعالية، أن يكون من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو ما يعدلها في أحد التخصصات المطلوبة، وهي القانون، المحاسبة، إدارة الأعمال، أيضاً تخصصات الهندسة، علوم الحاسب، تقنية المعلومات وما يعادل ذلك، كما أن الضوابط العامة الواجب أن تراعي تضم:-\

أن تكون سنوات الخبرة بذات التخصص أو نفس المجال.

الحصول على المؤهل المطلوب.

طريقة إرسال الطلبات تكون عبر استخدام البريد الإلكتروني ([email protected]) الذي خصصته الوزارة لذلك، حيث يتم إرسال السيرة الذاتية، على أن يتم تسجيل بعض البيانات في العنوان والتي تضم الاسم باللغة العربية، تحديد المسمى الوظيفي الذي سيتم التقديم عليه، عدد سنوات الخبرة في نفس مجال التخصص، المؤهل العلمي، وسيتم الاتصال بالمتقدمين من سيتم ترشيحهم، من أجل استكمال الإجراءات ودخل المقابلة الشخصية.