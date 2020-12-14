كيفية طلب سداد الديون أو إعفاء من القروض من الديوان الملكي بالسعودية

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عمر شويل - جدة طلب سداد الديون من الديوان الملكي يُعد الديوان الملكي الخاص بالمملكة العربية السعودية من أحد أهم المؤسسات الملكية ذات السلطات الواسعة والنافذة، حيث يلجأ أليه كافة المواطنين في حين احتياجهم لتقديم طلبات لسداد الديون الخاصة بهم أو إعفائهم من قروض متراكمة عليهم، أو حتى لتلقي الشكاوى الشخصية لكافة مواطني المملكة، حيث يتم الرد وعلى كل هذه الطلبات بشكل سريع ومرضى لجميع المتقدمين.

طلب سداد الديون من الديوان الملكي بالسعودية

مستحقي خدمات الديوان الملكي يقد الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية خدماته من التكافل بسداد ديون المتعسرين في السداد، أو إلغاء بعض القروض المتراكمة على المتراقضين، والرد على كافة الشكاوي المرسلة من قبل المواطنين المستحقين.

ومن أهم الفئات المستحقة لخدمات الديوان الملكي ما يلي:

المتعرضين لأزمات مالية كبيرة.

المتعسرين في سداد بعض أقساط القروض وخاصةً لدى بنك التسليف والإدخار.

المرضى من هم في حاجة لعلاج على نفقة المملكة.

المرضى من هم في حاجة لعلاج في الخارج مع عدم مقدرتهم المادية.

الأفراد الذين يريدون إسقاط الحق العام الخاص بأحكام القصاص.

الأفراد الذين يريدون إسقاط أحكام السجن الموجه إليهم.

المواطنين من لديهم شكاوى ضد مواطنين أخرين.

المواطنين أصحاب القروض الزراعية ويريدون المطالبة بإلغاء بعض هذه الأقساط.

كيفية طلب سداد الديون وإعفاء من القروض للديوان الملكي بالسعودية

يقوم الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية باستلام وتلقى الطلبات المتعلقة بسداد الديون أو مختلف الشكاوي من مواطني المملكة للرد عليها ودراستها وإعطاء القرارت المناسبة لكل طلب.

حرصًا من الديوان الملكي على إيصال الدعم لمستحقيه وتوفير الرعاية المادية اللازمة لكافة مواطني المملكة.

ومن الطرق الواجب اتّباعها لتقديم طلب للديوان الملكي ما يأتي:

رسالة موجهة للديوان الملكي يقوم المواطن من راغبي تقديم الطلب بإرسال رسالة موجهة للديوان الملكي، يعرض فيها طلبه بعد توجيه التحية لخادم الحرمين الشريفين.

يقوم المواطن من راغبي تقديم الطلب بإرسال رسالة موجهة للديوان الملكي، يعرض فيها طلبه بعد توجيه التحية لخادم الحرمين الشريفين. يقوم المتقدم بشرح مطلبه بالتفصيل مع تحديد نوع الطلب.

الطلبات الخاصة بالتقدم لتملُك قطعة أرض زراعية ، لابد من إلحاق كافة الأوراق والمستندات مع الطلب المقدم، لإثبات أحقية التملُلك.

يتم إرسال هذه الطلبات عبر العنوان البريدي الأتي:

الهدأ 7636- مدينة الرياض 12911- المملكة العربية السعودية.