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عمر شويل - جدة هيئة الجوازات تجديد هوية مقيم من خلال أبشر الإلكتروني 1442 قد أوضحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة السعودية أنه عند سداد الرسوم لا تتضمن إتمام الإجراءات المحددة، بل ينبغي على هذا الشخص أن يقوم بتجديد هوية مقيم من خلال تسجيل الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية التي تكون تابعة لصاحب العمل

والتي قامت بإنشائها وزارة الداخلية، حيث أوضحت هيئة الجوازات أنه يمكن أيضا الحصول على الرسوم من خلال حسابك البنكي تقوم بسدادها مرة أخرى.

المديرية العامة للجوازات 1442

حيث أوضحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة السعودية أن في حالة عدم تجديد هوية مقيم داخل المملكة السعودية يتم فرض غرامات مالية ويتم إعطاء الجميع فرصة لمدة ثلاث مرات بعد ذلك يتم فرض الغرامات المالية والتي تتضمن الآتي،

تجديد هوية مقيم

المديرية العامة للجوازات قامت فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ريال سعودي عند عدم تجديد الهوية وهذا لأول مرة، أما في حالة المرة الثانية يتم دفع غرامة مالية تصل الى 100 ريال سعودي ولكن في المجموعة الثالثة وتكون الأخيرة يتم دفع مبلغ كبير ويتم خروجه من المملكة السعودية ولا يتمكن من الدخول مرة أخرى إلى البلد الا بعد مرور ثلاث أو خمس سنوات

وهذه من ضمن الشروط الجديدة التي قامت بوضعها وزارة الداخلية بالمملكة السعودية، حتى تحث جميع المقيمين والمتواجدين بالمملكة السعودية على الالتزام بالقرارات التي تقوم بوضع وزاره الداخليه بالمملكه، لهذا ينبغي على الجميع تجديد هوية مقيم في الموعد المحدد لها قبل انتهائها لتجنب الغرامة المالية.