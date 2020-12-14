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عمر شويل - جدة أمير تبوك يصدر قرار عاجل بموعد الدوام الرسمي 1442 قام أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيز بإصدار بعض القرارات التي تتعلق بموعد الدوام الرسمي للإمارة، حيث أعلن بشكل رسمي أنه تم تأخير موعد الدوام للأمام وذلك بسبب تأخر موعد شروق الشمس.

موعد الدوام الرسمي 1442

في ظل دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وعدم استقرار حالة الجو خلال الأيام القادمة، حيث قام بإصدار قرار يوم الإثنين حتى يوم الخميس 5/8 1442/ هجري بسبب تأخر موعد شروق الشمس بعد دخول موسم الشتاء في تبوك.

حيث يهتم الكثير من المواطنين في منطقة تبوك بمعرفة القرارات العاجلة التي قام بها بإصدارها أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيز لمعرفة موعد الدوام الجديد خلال الأيام القادمة خاصة في دخول موسم الشتاء.

أمير تبوك يكثف جهود الدفاع المدني

قام الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير تبوك بمتابعة لجنة الدفاع المدني بعد رؤية الوجه وأملج خلال الفترة الماضية خاصة بعد زيادة الأمطار وأكد أنه قد اطمأن على كافة الجهود التي يتم بذلها والقرارات التي يتم تحديدها بهذا الأمر، وأكد أنه تم العمل على تكثيف الجهود للمحافظة على سلامة الجميع في ظل الأجواء الباردة بسبب عدم استقرار حالة الجو خلال الفترة القادمة وأكد أنه يقوم بمتابعة ما يحدث في جميع الإدارات ذات العلاقة والإجراءات التي يتم اتخاذها في سبب هذه الأمور.