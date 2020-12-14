نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة بخطوة طريقة إنشاء حساب على الراجحي مباشر للافراد والاستمتاع بمزايا وخدمات الراجحي اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباشر افراد الراجحي، تعرف على طريقة تسجيل الدخول مباشر للأفراد الراجحي، و فتح حساب في بنك الراجحي للاجانب. مصرف الراجحي يعد من أفضل المصارف المتواجدة في المملكة العربية السعودية، فهو يقوم بتقديم خدمات كثيرة لكل مواطن سعودي و أجنبي؛ في هذا المقال سنذكر لكم طريقة تسجيل الدخول في مباشر للأفراد الراجحي. الراجحي مباشر للافراد؛ كيفية و طريقة التسجيل في البداية يتم الدخول إلى هذا الرابط الاليكتروني.

قم بالنظر إلى أعلى الصفحة وسوف تجد أيقونة اللغة عليك بالضغط عليها وإختيار العربية.

وبعد ذلك قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبنك. البنك يقوم بالتحقق من الرقم الذي قام العميل بكتابته وذلك من خلال استخدام بطاقة الصرف الآلي.

وبعد ذلك سوف يتطلب من إدخال البيانات الخاصة بك فمثلاً ” الرقم السري، ورقم الصراف الآلي، ورقم الحساب”.

وبعد أن تقوم بكتابة البيانات قم بالضغط على “تسجيل الدخول”.

قم بالضغط على “خدمة مباشر للأفراد” ثم القيام بتسجيل الدخول. سيطلب الموقع من العميل إدخال كلاً من كلمة السر واسم المستخدم، وأيضاً كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالعميل والنقر على استمرار.

سيرسل لك البنك رمز تأكيد لكي تأكد الهوية الخاصة به.

في النهاية ستظهر لك صفحة جديدة تأكد لك أنك قمت بعملية التسجيل بنجاح. مميزات مصرف الراجحي المباشر للأفراد يوجد الكثير من مميزات بنك الراجحي، حيث أنه يقوم بتقديم العديد من الخدمات والتي من أهمها عدم ذهاب العميل إلى فرع البنك الخاص.

يوفر لكم الوقت والمجهود من خلال الروابط الإلكترونية.

يوجد لبنك الراجحي الكثير من الفروع في المملكة العربية السعودية في الرياض وجدة وغير ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوة بخطوة طريقة إنشاء حساب على الراجحي مباشر للافراد والاستمتاع بمزايا وخدمات الراجحي اون لاين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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