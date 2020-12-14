نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معهد الجبيل بلاك بورد BlackBoard رابط تسجيل الدخول للمنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة معهد الجبيل بلاك وبرد في اهتمام بحث العديد من الطلاب بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر معهد الجبيل التقني المعاهد الرائدة في دراسة الهندسة وإدارة الأعمال، وفي ظل أزمة وباء الكورونا الحالية التي تهدد العالم بأسره وحرصاً على استكمال العملية التعليمية تم إطلاق منصة بلاك بورد إلكترونية خاصة بالمعهد حتى يتم تسجيل الطلاب عليها لمتابعة المناهج والدروس والتواصل بشكل مباشر مع أعضاء هيئة التدريس.

معهد الجبيل بلاك بورد

نظام بلاك بورد معهد الجبيل التقني عبارة عن قاعدة بيانات ومعلومات ضخمة مصممة بشكل تقني دقيق لمتابعة سير العملية التعليمية وتقييم الطلاب ومستواهم الدراسي بشكل مستمر، وازدادت أهمية هذه المنصة الإلكترونية في ظل الفترة الراهنة حيث أصبحت وسيلة هامة يلجأ إليها الطلاب في أي وقت وأي مكان للحصول على المعلومات الدراسية ومتابعة المناهج خارج قاعات المحاضرات، بالإضافة إلى الامتحانات والواجبات التي يفرضها أعضاء هيئة التدريس على الطلاب من خلال منصة معهد الجبيل بلاك بورد حتى يتم تقييم الطلاب وتظهر النتائج بشكل دوري على المنصة أيضاً.

توفر البوابة الإلكترونية “بلاك بورد” معهد الجبيل برامج دراسية سنوية إلى السنوات الدراسية الأربعة الخاصة بالمعهد مخصصة إلى حاملي شهادة الثانوية العامة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية والإدارية للتماشي مع متطلبات سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية، تبدأ السنة من شهر سبتمبر وتنتهي في شهر يونيو ويتم تقسيم كل سنة دراسية إلى فصلين دراسيين مدة كل فصل منها 15 أسبوع.

تسجيل دخول معهد الجبيل بلاك بورد

البرامج الدراسية المتوفرة على معهد الجبيل بلاك بورد تم تصميمها وفقاً إلى النظام الأمريكي الذي يعتمد على نظام الساعات المعتمدة الذي يتطلب استكمال عدد معين من الساعات الدراسية في كل مادة يتم دراستها خلال البرنامج الأكاديمي حتى يتم اجتياز الفصل الدراسي بنجاح، وتم اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة رسمية لدراسة جميع البرامج الأكاديمية على منصة بلاك بورد معهد الجبيل فيما عدا البرامج الخاصة بالدراسات الإسلامية التي تستخدم اللغة العربية.

حتى يمكن التسجيل في أحد البرامج التعليمية على بلاك بورد معهد الجبيل ومتابعة العملية الدراسية والإطلاع بشكل مستمر على سجلات الحضور والدرجات والامتحانات سواء كنت طالباً أو عضو هيئة تدريس، عليك استكمال الخطوات التالية: