نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك سامبا تمويل الخير بدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك سامبا أو البنك السعودي الأمريكي من أكبر البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تخضع للشريعة الإسلامية حسب دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية وهو بنك تم تأسيسه بقرار من الملك بضم مجموعة فروع صغيرة من بعض البنوك ويتميز البنك بخدماته المتعددة والسريعة وسهولة الإجراءات للحصول على تلك الخدمة كما يمكنك قضاء خدماتك عبر الإنترنت دون التوجه مباشرة إلى أي فرع من فروع البنك براحة وسهولة تامة في الإجراءات وذكرنا سابقا بعض أنواع التمويلات المقدمة من البنك كالتمويلات الشخصية وذكرنا شروطها وإجراءاتها وذكرنا أيضا التمويلات بدون تحويل راتب وشروطها وإجراءاتها أيضا

بنك سامبا تمويل الخير بدون الحاجة لتحويل راتب العميل

من مميزات هذه الخدمة التمويلية الربح الثابت للعميل طوال فترة التمويل المتفق عليها من قبل العميل والبنك

يتميز هذا التمويل أنه خاضع للإجراءات التكافلية وذلك حين إصابة العميل إصابة تسبب عجزا أو في حالة الوفاة تسقط كل الديون المستحقة الباقية من على العميل

كما ذكرنا كل الخدمات المقدمة متوافقة مع آراء الهيئة الشرعية في المملكة العربية السعودية بما فيها تمويل الخير من البنك

يمكن إعادة التمويل بخدمة تمويل الخير الإضافي من بنك سامبا أيضا

لا يشترط على العميل المقدم على طلب التمويل وجود كفيل من أجل التقديم على تمويل الخير من البنك

يمكن للعميل خلال فترة التمويل الحصول على بطاقة بنك سامبا الائتمانية مجانا

شروط تمويل الخير من البنك



يشترط من البنك أن يكون الحد الأدنى للراتب لا يقل عن 2500 ريال سعودي للعاملين بالجهات الحكومية أو القطاع العام

يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب للعاملين بالقطاع الخاص 3500 ريال سعودي

يتم 1% رسوم إدارية للحصول على التمويل والتي تكون أقصى قيمة لتلك الرسوم حوالي 5000 ريال سعودي وذلك من إجمالي المبلغ الممول

في حالة السداد المبكر تقوم بدفع ثلاثة شهور قيمة رسوم إدارية وتنقص من قيمة الديون وتحتسب الفائدة المتناقصة على حسب قيمة التمويل وفترة السداد ولكنه يعتبر ربح ثابت

بعد الإطلاع على خدمة تمويل الخير من البنك يمكنك اختيار المبلغ المناسب لك وتقديم طلب التمويل عليه