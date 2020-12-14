نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم وزارة الإسكان لدورها في العمل الإنساني في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتكريم وزارة الإسكان كإحدى الوزارات الحكومية التي توفر الفرص التطوعية والمساعدة في العمل التطوعي ومبادرة مليون متطوع وذلك عبر تدشين فعاليات اليوم السعودي والعالمي للتطوع الذي أقيم تحت عنوان عطاء وطن.من ضمن فاعليات اليوم التطوعي العالمي والسعودي تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج في مناطق متعددة من المملكة العربية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الذي لا يهدف إلى الربح.

وتعتبر هذه الفاعليات ضمن أهداف الاستراتيجية السعودية 2030 التي تتمثل في الوصول إلى مليون متطوع الذي يرفع القيمة الاقتصادية للتطوع وتعزيز قيمته في نفوس أبناء المجتمع كقيمة مضافة.

جدير بالذكر أن ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الإسكان قد أنشأ مركزًا للتطوع الإسكاني الذي يعزز من تحفيز المشاركة المجتمعية من الأفراد والمؤسسات إضافة إلى رفع مستوى خدمة مستفيدي الإسكان التنموي وإتاحة جميع الحلول السكنية المناسبة بشكل منتظم وأكثر أمانًا وفعالية إضافة إلى أن هدف المركز هو تكاتف الجهود التطوعية في التنمية الإسكانية بين أفراد المجتمع وذلك تحت إشراف وكالة الإسكان التنموي التي تتبع وزارة الإسكان.

عرف التطوع في قطاع الإسكان منذ عام 2019 إلى هذه اللحظة يشارك في أكثر من 12 ألف متطوعًا ومتطوعة من خلال عدد ساعات تجاوزت الـ 330 ألف ساعة وبعائد اقتصادي تجاوز الـ 11 مليون ريال.

تنفذ فاعليات اليوم السعودي العالمي للتطوع من خلال منصات العمل التطوعية التي دشنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مارس الفائت وهي بيئة آمنة ومنضمة كما أنها تضبط العلاقة بين المتطوعين والجهات التي توفر لهم فرص التطوع في القطاعات الحكومية والمنشآت التي لا تهدف إلى الربح والمنشآت الخاصة كما أنها تسهم في وصول المتطوعين للفرص التطوعية بسهولة.