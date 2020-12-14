نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال اكثر من 27 ألف مكالمة لسكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت المواقع الإلكترونية لبرنامج (سكني) الذي يتبع وزارة الإسكان عددًا من الخدمات التي تسهل على المواطنين إجراءات التملك للأسر السعودية وذلك خلال الأسبوع الفائت، والرد على جميع استفسارات وأسئلة المواطنين عن الحلول التمويلية والاختيارات السكنية التي يقدمها البرنامج على مدار الساعة وذلك عبر موقع “سكني” أو التطبيق الخاص به.

ويمكن الدخول من خلال موقع سكني أما لتحميل التطبيق الخاص به فيمكن للمواطن أن يقوم بالدخول على تطبيق موقع سكنى.

وقد تلقي مركز الاتصال الموحد الذي يعتني بالمستفيدين من برنامج (سكني) ما يزيد عن 27 ألف اتصالا على رقمه 199090، كما قام الموقع بتنفيذ 6120 طلبًا واستفسارًا وحل ما يقرب من 1500 اعتراضًا وذلك عبر خدمة راسلنا الموجودة على موقع سكني وأيضًا عبر اختيار تحدث معي.

وسيستمر موقع سكني في تقديم خدمة التحدث بشكل مباشر مع أحد موظفي خدمة العملاء للإجابة على جميع أسئلة واستفسارات المواطنين، أما عن زيارات الموقع من خلال تطبيق سكني فقد زادت على 187 ألف زيارة من الهواتف الجوالة بهدف الاستمتاع بالخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يقدمها البرنامج ومنها؛ الحجز الفوري للوحدات والأراضي السكنية، الحصول على عروض الجهات التي تمول البرنامج، المستشار العقاري، التصميمات الهندسية واستخراج تراخيص البناء للمستفيدين من البناء الذاتي.

وقد استجاب حساب العناية بالمستفيدين على تويتر مع ما يزيد عن 7639 سؤالا حول الوحدات السكنية المتاحة من خلال برنامج سكني والذي يتضمن 92 مشروعًا متنوعة ولجميع الطبقات؛ حيث توجد شقق وفيلات وتاون هاوس بأسعار تنافسية وفي بيئة سكنية متكاملة. يذكر أن المخططات لهذه المشروعات يصل عددها 217 مخططًا لتوفير ما يزيد عن 178 ألف قطعة أرض لزيادة نسب التملك في المملكة إلى 70% بحلول 2030 وذلك طبقًا لما يستهدفه برنامج الإسكان كأحد برامج الاستراتيجية السعودية 2030.