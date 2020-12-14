نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم الاعتراض على حساب مواطن للدفعة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تقديم الاعتراض على حساب مواطن، تم صرف مبلغ حساب مواطن لدفعة شهر ديسمبر بيوم 10 من الشهر الحالي، حيث تمكن جميع المواطنين من الحصول على مبلغ الدعم الخاص بهم، ولكن قابل بعض مستفيدي الدعم مشكلة في مبلغ الإيداع بالنقصان أو عدم الحصول على المبلغ، إذ يحرص برنامج حساب مواطن دائمًا في إيداع المبلغ بالضبط الذي يكفي عدد المواطنين مستفيدي الدعم وحاجتهم، ولكن قد تحدث تلك المشكلة في الكثير من الأوقات ولا يعرف السبب وراء ذلك، ولهذا السبب قدم برنامج حساب مواطن خدمة الاعتراض على الدفعة لكي يقوم المواطن بتقديم تظلم للبرنامج ليعرف السبب في حصوله على مبلغ ناقصًا أو عدم حصوله على المال.

طريقة تقديم التظلم على حساب مواطن

وفقًا لما أوضحه برنامج حساب مواطن من خلال موقعه الرسمي على تويتر، بأن للمواطنين أن يقدموا تظلم أو اعتراض لحساب مواطن للتعرف على مشكلة عدم الحصول على مبلغ الدعم، وطريقة تقديم الاعتراض للدفعة 37 هي:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب مواطن أولًا. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لتسجيل الدخول بالبرنامج مثل رقم الهوية، اسم الشخص، رقم الهاتف وهكذا، ويجب أن تكون صحيحة تمامًا. بعد ذلك يتم الضغط على زر تقديم الشكوى، ومن ثم اختيار الشكوى المراد رفعها للقائمين على حساب مواطن. في النهاية يتم الضغط على التبويب الخاص بالإرسال. سيتم إرسال الشكوى المقدمة لبرنامج حساب مواطن حتى يتم النظر بها، والرد على المواطنين في أقرب وقت.

أهلية حساب مواطن

كما أن لاستحقاق مبلغ الدعم من حساب مواطن هناك بعض شروط أهلية حساب مواطن يجب أن تتوفر في المواطنين لحصولهم على مبلغ الدعم، منها: