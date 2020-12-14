نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسعار الجديدة للبنزين بشهر ديسمبر في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأسعار الجديدة البنزين في المملكة العربية السعودية، فبراير الماضي لعام 2020 شهد قرار الحكومة السعودية بشأن تغيير سعر البنزين بصورة شهرية بدلًا من تغير الأسعار كل عام، وتم الاتفاق على إعلان الأسعار الجديدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم تطبيق الأسعار الجديدة في اليوم التالي الموافق الحادي عشر من كل شهر ،وتم الإعلان عن السبب الرئاسي وراء تغير سعر البنزين وهو بسبب التغير المستمر التي تشاهده أسعار منتجات الطاقة والماء وأن سعر البنزين قابل للتغير وفقا لأسعار التصدير في المملكة العربية السعودية للسوق العالمي.

سعر البنزين في شهر ديسمبر 2020

تصدر البحث عن سعر البنزين لشهر ديسمبر الجاري لعام 2020 في المملكة العربية السعودية قائمة البحث في جوجل، وذلك بعد قرار شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية بتغير أسعار البزين حيث يشهد سعر البنزين الارتفاع والانخفاض على حسب تغير أسعار منتجات الماء والطاقة، وسوف نقدم فيما يلي أسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية لهذا الشهر.

السعر الجديد للبنزين في شهر ديسمبر بالسعودية

تم تعديل أسعار البنزين في اليوم العاشر من شهر ديسمبر الجاري وتم العمل بالأسعار الجديدة في اليوم الحادي عشر من ديسمبر وكانت الأسعار التي تم الإعلان عنها هي.

سعر اللتر من بنزين خمسة وتسعين بسعر 1.58 ريال سعودي .

سعر اللتر من بنزين واحد وتسعين بسعر 1.44 ريال سعودي.

سعر اللتر للكيروسين بسعر 0.07 ريال سعودي.

سعر لتر غاز البترول المسال بمبلغ 0.75 ريال سعودي.

سعر الديزل 0.52 ريال سعودي.

البنزين الأكثر استخدما في المملكة العربية السعودية

أكثر نوع من البنزين يتم استخدمه داخل المملكة العربية السعودية هو واحد وتسعين والذي يبلغ سعر اللتر منه 1.44 ريال سعودي وتعمل بيه جميع السيارات فيما عدا السيارات صاحبة الأداء العالي

من خلال المقال سوف تتعرف على أسعار البنزين الجديدة بالإضافة إلي أسعار بعض من المواد البترولية التي يتم أستخدمها والأسعار التي ذكرناها خاصة بالشهر الجاري وحتي اليوم العاشر من الشهر القادم.