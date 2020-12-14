نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية لنهاية عام 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، تعد شركات العثيم هي من أهم الشركات التي تقدم العروض على الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية، وأيضًا تقوم شركة العثيم الأسبوعية بتقديم أقوى الخصومات وأفضل التخفيضات، وخصومات العثيم قد تصل إلى حد 60٪، وقد تسمر هذه الخصومات إلى حوالي أكثر من أسبوع، أو يمكن أن تستمر العروض إلى حين نفاذ الكمية الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم على شاشات التلفزيون

يقوم ماركت العثيم بتقديم العديد من الخصومات والتخفيضات على العديد من الأشياء ومنها ما يلي:

شاشة سمارت تي في من شركة جيباس والتي مقاسها 43 بوصة LED سعرها 829 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون سمارت تي في مايكروديجيت مقاس 40 إنش LED بسعر 599 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون ارو arrow مقاس 50 إنش LED سعرها 799 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون ارو arrow سمارت تي في يكون 58 إنش LED سعرها 1249 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون ارو سمارت تي في يكون مقاسها 65 إنش LED يكون سعرها 1599 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون اورينو سمارت تي في مقاسها 40 إنش LED سعرها 699 ريال سعودي.

عروض العثيم على الجوالات

تقوم شركة العثيم بتقديم العديد من العروض على الجوالات ومن ضمن هذه العروض ما يلي:

جوال هواوي الذي يدعم شريحتين من شرائح الاتصال SIM وذاكرة داخلية سعتها 64 جيجابايت وسعره يكون 669 ريال سعودي.

هاتف أيفون سعره يكون 3349 ريال سعودي.

هاتف سامسونج ذاكرته الداخلية 16 جيجابايت وسعره 559 ريال سعودي.

هاتف نوكيا الذي يدعم شريحتي اتصال SIM يكون سعره 69 ريال سعودي.

تابلت جي تايد يدعم ثلاثة شرائح إتصال SIM ويكون سعره 185 ريال سعودي.

بعض العروض الأخرى لماركت العثيم