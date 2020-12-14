نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطة الزمنية لاختبارات الفصل الدراسي الاول 1442 وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخطة الزمنية الاختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 وزارة التعليم، قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية لتوضيح أهمية قياس وتقويم نتائج التعليم والعمل بشكل دائم ليتم تطبيقها مع نظام التعليم الإلكتروني عن بعد أن تم إعادة توزيع درجات أعمال السنة، وتشمل أيضا الاختبارات النهائية الخاصة بالمواد الدراسية أثناء الفصل الدراسي الأول

حيث يهتم الجميع بمعرفة الخطة الزمنية الاختبارات الفصل الدراسي الاول وكذلك الحصول على النتائج في نظام نور للتعليم عن بعد الخاصة بالفصل الدراسي الأول 1442 وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الخطة الزمنية لاختبارات الفصل الدراسي الأول.

الخطة الزمنية لاختبارات الفصل الدراسي الأول

يمكن للجميع معرفة الخطة الزمنية الاختبارات الفصل الدراسي الأول من خلال جدول الاختبارات الذي تم تحديده لجميع المراحل والذي سوف يتم البدء في تنفيذ 21/4/1442 والذي سوف يقوم بمتابعته المدارس والمكاتب التابعة للتعليم وإدارة الاختبارات والقبول.

أما بالنسبة لجدول الاختبارات والتأكد من أن تم تسليمها لجميع الطلاب بشكل صحيح سوف يبدأ في يوم 22/4 1442 وسوف تكون الجهات المسؤولة المدرسة والمكاتب التابعة للتعليم أما بالنسبة لتجهيز أسئلة الاختبارات سوف تقوم من قبل المعلمين بوقت كبير، والتي تبدأ من يوم الأحد 21-4-1442 وتكون تحت مسئولية المدرسة ومكاتب التعليم.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول

أما بالنسبة الاختبارات الجانب الشفهي الخاص باللغة العربية وذلك سوف يكون للمرحلة المتوسطة والابتدائية والتي تبدأ من الصف الثالث إلى السادس وسوف تبدأ بتاريخ 28-4-1442.

تم تحديد اختبارات الجانب العملي لجميع المواد الدراسية للمرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية سوف تبدأ بتاريخ 28/ 4 /1442.

وأخيرا بعد الانتهاء من الفترتين التقويم الأول والثاني الخاصة بالصف الأول والثاني في المرحلة الابتدائية، سوف يتم تسليم نتيجة الفصل الدراسي الأول في يوم 5/2 1442.