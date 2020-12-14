مدير عام التدريب التقني والمهني بالباحة يستقبل وفد الغرفة التجارية

دوت الخليج : الجبيل : تحرير / إيمان جمل الليل

ألتقى سعادة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة الاستاذ / مرعي بن سعد القرني بمقر الإدارة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالباحة الاستاذ : محمد المعجباني يرافقه سعادة أمين عام الغرفة التجارية الاستاذ :عبدالرحمن بن شرف الزهراني ، وقد رحب سعادته في مستهل اللقاء بالضيوف وتم تبادل الأحاديث الودية ، واستمع لشرح موجز عن توجهات ومهام الغرفة التجارية الصناعية بالباحة .

وقد تناول الطرفين خلال اللقاء أهم الموضوعات المستجدة وكان من أبرزها : طلب إفتتاح مركز تدريب بالغرفة التجارية تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، كما تم بحث آليات التعاون المشترك بين التدريب التقني والغرفة التجارية الصناعية بالباحة لتفعيل عدد من البرامج المشتركة ، والاستفادة من الإمكانيات البشرية والمادية بين الجهتين لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وفي نهاية اللقاء أكد سعادته على أهمية مثل هذه اللقاءات بين مختلف القطاعات والتي تصب في النهاية لخدمة الصالح العام .