دوت الخليج : الجبيل : تحرير / إيمان جمل الليل
ألتقى سعادة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة الاستاذ / مرعي بن سعد القرني بمقر الإدارة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالباحة الاستاذ : محمد المعجباني يرافقه سعادة أمين عام الغرفة التجارية الاستاذ :عبدالرحمن بن شرف الزهراني ، وقد رحب سعادته في مستهل اللقاء بالضيوف وتم تبادل الأحاديث الودية ، واستمع لشرح موجز عن توجهات ومهام الغرفة التجارية الصناعية بالباحة .
وقد تناول الطرفين خلال اللقاء أهم الموضوعات المستجدة وكان من أبرزها : طلب إفتتاح مركز تدريب بالغرفة التجارية تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، كما تم بحث آليات التعاون المشترك بين التدريب التقني والغرفة التجارية الصناعية بالباحة لتفعيل عدد من البرامج المشتركة ، والاستفادة من الإمكانيات البشرية والمادية بين الجهتين لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ .
وفي نهاية اللقاء أكد سعادته على أهمية مثل هذه اللقاءات بين مختلف القطاعات والتي تصب في النهاية لخدمة الصالح العام .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير عام التدريب التقني والمهني بالباحة يستقبل وفد الغرفة التجارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.