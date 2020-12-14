تونسي الفوز على الهلال دفعة معنوية كبيرة قبل الاتحاد

دوت الخليج : الأحساء – حسين الحبيب بارك مشرف الكرة بنادي الوحدة توفيق تونسي لجماهير فريقه الانتصار المهم أمام الهلال، مؤكدا بأنه فوز سيعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة كأس الملك المقبلة أمام فريق الاتحاد . وقال ايضا “الحمد لله على الفوز وتحقيق النقاط الثلاث من أمام فريق بطل آسيا وكبير كالهلال، ولكن في النهاية هي مباراة دورية وطوينا صفحة هذا الانتصار الآن، سنعمل حاليا على مباراتنا المقبلة في كأس الملك، فريق كرة القدم في الوحدة بخير وهذه الجماهير لها في قلوبنا الشيء الكثير وهم يستحقون الفرح دائما، لا شك أن فوزنا أمام فريق بطل كالهلال سيعطينا دفعة مهمة”.

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