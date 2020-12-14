سبيوية الإبتدائية تكرم الطلاب الفائزين عبر منصة مدرستي عن بعد

دوت الخليج – الأحساء :

كرمت مدرسة سيبويه الابتدائية بقطاع الهفوف مساء يوم أمس الأحد الطلاب الفائزين بمسابقة التميز عبر “منصة مدرستي التعليم عن بعد ” الذي كان بفكرة وتنفيذ من الاستاذ عادل محمد الهاجري.

وتحت اشراف ومتابعة مباشرة من قائد المدرسة الاستاذ مساعد علي الملحم وكيل المدرسة عبدالعزيز عثمان الملحم

وذلك منذ بداية الفصل الاول للعام الدراسي 1442 هـ

حيث أن مسابقة التميز عبر منصة مدرستي يعد من البرامج المساهمة في دعم وتحفيز الطالب وحثه على المثابرة والاجتهاد وحب المنافسة للوصول به الى أفضل المستويات التعليمية و التربوية و السلوكية , كما أن البرنامج يهدف الى الارتقاء بالمستوى التعليمي وبث روح المنافسة بين الطلاب

في نهاية المسابقة ونظراً للظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا حيث قام قائد المدرسة بتكريم الطلاب المتفوقين الفائزين بالذهاب الى منازلهم وتسليمهم جوائزهم.