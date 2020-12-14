عبدالملك بن حسن حسين الحسيني إلى رحمة الله

دوت الخليج – المدينة :
بقلوب راضية بقضاء الله وقدره فقد أنتقل للرفيق الأعلى( عبدالملك بن حسن حسين الحسيني) الفقيد أخو الأستاذ هاني حسن الحسيني وهيثم حسن الحسيني
وأبناء المتوفي
زياد عبدالملك حسن الحسيني
أحمد عبدالملك حسن الحسيني
رحمه الله وثبته بالقول الثابت وجميع موتي المسلمين والمسلمات
آمين
{اَللَّهُمَّ أَغْفِرُ لَهُ وَأَرْحَمَهُ وَأَعْفُوا عَنْهُ وَأُكَرِّمُ نَزْلَهُ وَوُسْعَ مَدْخَلِهُ وَأَغْسِلَهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرْدِوَنَقِهِ مِنْ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ من َالدَنس}
“دوت الخليج “ تعزي وتواسي إخوان وأبناء الفقيد وأسرته رحمه الله وإنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون.
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