عضوة بـ”الشورى” تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق

بلادي – الرياض :

طالبت عضوة في مجلس الشورى، اليوم (الإثنين)، بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق لرفع نسبة التوطين.

ولفتت، الدكتورة ريمة اليحيى، إلى أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص من السعوديين منخفض مقارنةً بأعداد المقيمين، مضيفة أن صندوق تنمية الموارد البشرية لم يطرح برامج كافية لدعم التخصصات الصحية خاصة في مجال التمريض.

ومن جهته، طالب عضو المجلس، عبدالله النجار، الصندوق بتحديد الإطار العام والتخصصات المطلوبة لطالبي سوق العمل في القطاع الخاص التزاماً بأهداف رؤية المملكة 2030 والتنسيق مع الجامعات في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السابعة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ، والتي ناقش فيها التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440- 1441 هـ.