“الداخلية”: ضبط 15 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من “كورونا” خلال أسبوع واحد.. والرياض ومكة تتصدران

بلادي – الرياض :

قالت وزارة الداخلية إنها رصدت خلال الأسبوع الماضي نحو 15 ألف مخالفة للإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الفترة من 21 إلى 27 ربيع الثاني الجاري رصد 14939 مخالفة، مبينة أن أكثرها في منطقة الرياض التي سجلت 3987 مخالفة، تليها مكة المكرمة بعدد 3145 مخالفة، ثم القصيم 1698 مخالفة، والمدينة المنورة 1341 مخالفة.

وأبانت أنه تم رصد 1049 مخالفة في الجوف، و1036 في المنطقة الشرقية، و637 في الحدود الشمالية، و589 في عسير، إلى جانب 372 مخالفة في تبوك، و255 في جازان، و235 في نجران، و115 مخالفة في الباحة.