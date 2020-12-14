“التجارة” توضح تفاصيل المهن المشمولة بقواعد “المهن الحرة”

بلادي – الرياض :

أوضحت وزارة التجارة، تفاصيل المهن المشمولة بالقواعد المنظمة للمهن الحرة؛ التي صدرت مؤخراً بقرار من وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

وأوضحت الوزارة أن المهن المشمولة تضم: الترجمة، والاستشارات الإدارية، والاستشارات التعليمية والتربوية، والاستشارات الفندقية، والاستشارات الاقتصادية، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.

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بالإضافة إلى الاستشارات الفيزيائية، والكيميائية، والصناعية، والتعدينية، والجغرافية، والجيولوجية، والجيوفيزيائية، والزراعية، واستشارات الحاسب الآلي.

وأبانت الوزارة أن الترخيص يسري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مشيرة إلى شروط الحصول على الترخيص ومن أبرزها أن يكون صاحب الطلب حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص مرتبط بالمهنة، ولدية خبرة معتمدة من الجهات المختصة.