“المرور” يطيح بقائد مركبة تجاوز ممر المشاة أثناء انتظار الإشارة المرورية

بلادي – الرياض : أطاحت الدوريات التابعة للإدارة العامة للمرور بقائد مركبة خالف النظام بتجاوز ممر المشاة عند انتظاره الإشارة المرورية. وقالت إدارة المرور إنه تم القبض على قائد المركبة وإحالته إلى الهيئة المرورية المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقه. وكان أحد المغردين نشر مقطع فيديو على موقع “تويتر” يظهر وقوف قائد المركبة عند التقاطع بين شارعي حراء والمعكرونة بجدة، في انتظار فتح الإشارة المرورية.

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