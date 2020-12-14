‏”رئاسة الحرمين”: تدشين بطاقة تسهيل دخول وخروج المصلين من الحرم ‏النبوي

بلادي – الرياض :

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ‏الشيخ عبدالرحمن السديس، بطاقة تسهيل ‏دخول وخروج المصلين من التوسعات بالمسجد النبوي عند ‏الحاجة لذلك‎.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي للتسهيل والتيسير على زوار المسجد ‏النبوي أثناء دخولهم وخروجهم؛ لما لوحظ من معاناة بعض كبار ‏السن من المصلين والزوار عند إرادتهم الخروج أثناء صلاة ‏الجمعة وغيرها لقضاء الحاجة وصعوبة عودتهم لأماكنهم بسبب ‏الإجراءات التنظيمية المتبعة‎.

وأوضح الرئيس العام، أن سبب وجود الرئاسة ومنسوبيها هو ‏خدمة زوار الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن أسمى غاياتنا ‏توفير أجواء تعبّدية لرواد الحرمين، بعيدة عن الشوائب في بيئة ‏صحية آمنة.‏