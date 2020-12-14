‏”رئاسة الحرمين”: تدشين بطاقة تسهيل دخول وخروج المصلين من الحرم ‏النبوي

بلادي – الرياض :
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، بطاقة تسهيل دخول وخروج المصلين من التوسعات بالمسجد النبوي عند الحاجة لذلك.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي للتسهيل والتيسير على زوار المسجد النبوي أثناء دخولهم وخروجهم؛ لما لوحظ من معاناة بعض كبار السن من المصلين والزوار عند إرادتهم الخروج أثناء صلاة الجمعة وغيرها لقضاء الحاجة وصعوبة عودتهم لأماكنهم بسبب الإجراءات التنظيمية المتبعة.
وأوضح الرئيس العام، أن سبب وجود الرئاسة ومنسوبيها هو خدمة زوار الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن أسمى غاياتنا توفير أجواء تعبّدية لرواد الحرمين، بعيدة عن الشوائب في بيئة صحية آمنة.
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