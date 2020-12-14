“تقويم التعليم” تعتمد وثيقة معايير الاعتماد العسكري بمؤسسات التعليم والتدريب العسكرية

بلادي – الرياض :
اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وثيقة معايير الاعتماد العسكري التي شملت مؤسسات التعليم العسكري، وبرامج التعليم العسكري ومؤسسات التدريب العسكري.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس (الأحد) برئاسة الدكتور أحمد العيسى، حيث تم أيضاً اعتماد ضوابط الاستعانة بالجهات الأخرى لدعم أعمال التقويم، واعتماد معايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
وناقش المجلس القوائم المالية للهيئة والمراكز التابعة لها للعام المالي 2019م، واطلع على خطة متابعة عملية التعليم عن بُعد وتقويمها، وعلى نتائج أداء طلبة المملكة الأخيرة في التقويم الدولي (TIMSS 2019) الذي تنظمه الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي في أكثر من 60 دولة.
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