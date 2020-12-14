المسند: الحالة المطرية الخامسة بدأت اليوم في هذه المناطق

بلادي – الرياض :
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، إن الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم تبدأ اليوم (الإثنين)، متوقعاً أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من الساحل الغربي لمنطقتي تبوك والمدينة المنورة.
كما شملت توقعاته أن تتشكل هذه السحب أيضا على شمالي منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وربما شمال غرب منطقة مكة المكرمة.
ونبه بمرور منخفض جوي (L) متوسطي حركي شرقي البحر المتوسط يتسبب في تخلخل الهواء في مركزه، واستيراد الهواء من مناطق أخرى، ومنها المملكة، عبر رياح جنوبية نشطة، وقد تثير بعض الغبار، خاصة في الربع الشمالي الغربي من المملكة.
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