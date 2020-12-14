“الهيئة السعودية للمهندسين” تنفي صحة ما يتداول حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم المذكورة لذلك

بلادي – الرياض :

نفت الهيئة السعودية للمهندسين صحة ما يتم تداوله حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم المذكورة له.

وقال المهندس فرحان الشمري، الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، إنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع جملةً أو تفصيلاً ولا يعدو كونه إشاعة مغرضة.

وأضاف الشمري في حسابه على “تويتر”، أنه يجب توخي الحذر وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة.