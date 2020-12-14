نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات أصدار وكالة إلكترونية ناجز 1442 وطريقة التسجيل في ناجز وخدمة تسجيل وكالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات أصدار وكالة إلكترونية ناجز تصدر للمقيم أو المواطن بالمملكة العربية السعودية من خلال وزارة العدل التي أتيحت لهم الكثير من الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية ومنها أصدار وكالة إلكترونية عبر بوابة ناجز دون بذل جهد أو وقت في الذهاب إلى المكاتب، وتعد بوبه ناجز هي منصة الخدمات العدلية الإلكترونية والتي يتم من خلالها تقديم كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية من خلال بوابة موحدة،وتقد ناجز لمواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال وتسهيلات للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل بسيط وسريع.

خطوات أصدار وكالة إلكترونية ناجز 1442

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالنفاذ الوطني. الضغط على كلمة الوكالات والإقرارات. الضغط مباشرة على أصدار وكالة الكترونيا. تحديد نص الوكالة وتاريخ الانتهاء. الضغط على أضافه وكيل. اختيار النوع الخاص بالوكالة. الضغط على تسجيل الطلب.

طريقة التسجيل في ناجز

الدخول على موقع وزارة العدل الرسمي. الضغط على بوابة ناجز. يتم تسجيل دخول جديد. ملي الخانات الموجودة من رقم الهوية والاسم. يجب أن تكون البيانات هي نفس البيانات المسجلة على بوابة أبشر. يتم وضع كلمة سر جديدة ويتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

خدمة تسجيل وكالة

يتم ملي نموذج الوكالة والذي يحتوي على بيانات الموكل والوكيل والوكالة ويتم تسجيل النموذج عبر البوابة إلكترونية لتسريع اجراءات أصدار الوكالة وللحصول على الخدمة من خلال الأتي: