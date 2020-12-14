“إنفوجرافيك” .. تعرف على توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الإثنين

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين ، عن تسجيل إصابة 125 جديدة بفيروس “كورونا”، و 11 حالة وفاة ، و 243 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 360013 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 350792 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6059 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الإثنين .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :