نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه التسجيل في الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الاجتماع بين كلا من هيئه المحاسبين والمراجعين السعودية ووزارة العمل السعودية تم إصدار الأتي على أن يتم تسجيل المحاسبين والمراجعين في الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين اعتبارا من 1/1/1441 وأنه لا يمكن لأي مقيم تحديد الإقامة أو إصدار أقامه جديده أو تغيير مهنه ألا بعد التسجيل في الهيئة.

طريقه التسجيل: –

الدخول على موقع الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين .

يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

يتم تسجيل مستخدم جديد على الموقع بالمطلوبات وهي رقم الإقامة تكون ساريه وغير منتهيه – الجنسية حسب جواز السفر- رقم جواز السفر – رقم الجوال – الايميل وهذا مهم جدا.

الأوراق المطلوبة للتسجيل:-

1 – صوره شهاده التخرج ( محاسبه – أدارة أعمال)

2 – صوره شخصيه للمتقدم.

3 – صورة جواز السفر.

4 – صوره الإقامة ساريه.

يتم رفع الطلب على موقع الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين بعد إتمام عمليه التسجيل سوف يظهر طلب السداد ويتم عن طريق فيزا البنك أو بطاقه مدى والمبلغ المطلوب سداده 840 ريال فقط ثمانمائة وأربعون ريال لا غير ومقسمه إلى مبلغين هما 315 ريال رسوم التسجيل و 525 ريال رسوم التحقق من شهاده التخرج وتدفع مره واحده فقط.

المهن المطلوبة في التسجيل:-

محاسب التكاليف – المحاسب العام – المدير المالي

رئيس الحسابات – المراقب المالي – المراجع الداخلي

المراجع المالي أول – رئيس التدقيق المحاسبي

مشرف المراجعة المالية – مدير أداره الزكاة

مدير المراجعة – مدير الحسابات.

وهذه التوجيهات واجبه النفاذ أي لابد الالتزام بالتسجيل قبل التجديد أو الإصدار أو التغيير وكذلك للاشتراك في هيئة المحاسبين والمراجعين لها مميزات عديدة منها:-

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