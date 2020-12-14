نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442.. شروط التقديم في المساعدة المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442، مقطوعة الضمان الاجتماعي واحدة من برامج الدعم المالي التي وفرتها المملكة العربية السعودية للمواطنين بها التي يتعرضون لأعباء الحياة الصعبة بسبب عدم توفر دخل ثابت لهم، وينتظرون الجميع صرفها بفارغ الصبر لكونها مصدر الدعم المالي الوحيد لهم الذي يساعدهم على المعيشة وتوفر لهم حياة كريمة في ظل سوء الوضع الاقتصادي بالمملكة نتيجة خطة الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها المملكة، ومؤخراً تعرضت المملكة لجائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبياً على جميع المواطن، ومن خلال تلك السطور سوف نقدم لكم التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة 1442.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

يتسأل جميع المواطنين المستفيدين من المساعدة المقطوعة فيما بينهم عن الموعد المنتظر لصرفها حيث انتشرت الكثير من الشائعات مؤخراً حول توقف صرفها نهائياً مما أثار غصب المواطنين، إلا أن وزارة الموارد البشرية أكدت عدم صحة تلك الشائعات، وأوضحت أن سيتم صرف المساعدة عما قريب جداً بعد الانتهاء من فحص الطلبات الجديدة المقدمة التي جاءت بأعداد كبير.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطنين الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة وأبرزوها:

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

أن يكون من محدودي الدخل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة والارامل والأيتام.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يكون هناك أي سجلات تجارية باسمه.

والجدير بالذكر أنه يتم التقديم في المساعدة المقطوعة من خلال الموقع الرسمي للوزارة واختيار التقديم في المساعدة واتباع الخطوات التي ستوضح أمامكم.